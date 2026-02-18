Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A4 bei Großröhrsdorf in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Dauer der Sperrung machen.

Ein Unfall auf der A4 Richtung Görlitz sorgt für eine Sperrung der Autobahn. (Symbolbild)

Großröhrsdorf - Auf der A4 in Richtung Görlitz ist die Fahrbahn nach einem Unfall mit einem Lastwagen gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache.

Da infolge des Unfalls Betriebsstoffe aus dem Lastwagen ausliefen, wurde die Autobahn auf Höhe Großröhrsdorf in Fahrtrichtung Görlitz gesperrt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Dauer der Sperrung machen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.