Zwei Lkw-Unfälle haben für nächtliche Sperrungen auf der A9 und der A2 gesorgt. Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

Beelitz/Brandenburg - In Brandenburg dauern die Verkehrseinschränkungen auf der A2 und der A9 nach zwei Lkw-Unfällen an. Zunächst hätten jeweils Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müssen, da Kraftstoff aus beiden Fahrzeugen ausgelaufen sei, teilte die Polizei mit. Diese seien demnach nun abgeschlossen und die Autobahnmeisterei vor Ort.

Auf beiden Strecken war ein Lkw von der Spur abgekommen, hatte sich gedreht und war quer zur Fahrbahn stehengeblieben, hieß es am frühen Mittwochmorgen. Die Unfälle ereigneten sich auf der A2 zwischen Wollin und Brandenburg in Richtung Berlin und auf der A9 zwischen Beelitz und Brück in Richtung Leipzig. Auf der A2 ist den Angaben zufolge am Mittwochmorgen der rechte Fahrstreifen weiter gesperrt. Auch auf der A9 soll es noch Beeinträchtigungen geben.

Die Polizei hatte bereits am frühen Morgen mitgeteilt, dass die glatte Fahrbahn mutmaßlich ursächlich für die Unfälle gewesen ist. Der Fahrer des auf der A2 verunglückten Lkw wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit.