Die frühlingshaften Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen. Das hat Folgen für den Wintersport im Harz, denn es taut.

Rodeln ist an einigen Stellen am Wurmberg im Harz noch möglich.

Braunlage - Frühlingshafte Temperaturen und Tauwetter in Niedersachsen: Skilifte und Pisten im Harz sind geschlossen, Wintersport ist derzeit nicht mehr möglich. Die Wurmbergseilbahn in Braunlage ist für Fußgänger und Wanderer in Betrieb. „Das Rodeln ist von der Bergstation bis zur Mittelstation noch möglich“, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Es seien einige Besucher da, auch mit Schlitten. Es gebe allerdings starke Windböen.

Am Sonntag fährt die Wurmbergseilbahn auch noch. Von Montag an bis voraussichtlich 21. März sei die Seilbahn dann gesperrt und werde gewartet, sagte Brockschmidt. Am Hexenritt in Braunlage sind die Lifte geschlossen.

Anlagen stehen wegen des Tauwetters still

Auch in St. Andreasberg stehen sowohl am Skigebiet Sonnenberg sowie am Matthias-Schmidt-Berg aufgrund des Tauwetters alle Anlagen still, wie die Betreiber mitteilten. Der letzte Schneefall war demnach am 21. Februar.

In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen für Niedersachsen und Bremen weiterhin frühlingshaftes Wetter. „Am Sonntag wird es etwas kühler mit Temperaturen um 13 Grad, an den Küsten etwa 6 bis 10 Grad“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Südosten des Landes bleibt es weitestgehend trocken, im Nordwesten können einzelne Schauer durchziehen.

Zum Wochenstart wird es immer sonniger

In den folgenden Tagen wird es laut DWD tagsüber immer sonniger und wärmer. Am Montag steigen die Temperaturen auf rund 16 Grad. Es bleibt in ganz Niedersachsen weitestgehend trocken und sehr frühlingshaft. An den Küsten ist es mit 6 bis 10 Grad deutlich kühler. Am Dienstag gibt es laut DWD noch mehr Sonne bei gleichbleibenden Temperaturen.

Die Nächte bleiben zunächst frostfrei, werden jedoch kälter, wie der Meteorologe weiter mitteilte. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf rund zwei Grad, in Bodennähe ist demnach auch leichter Frost möglich.