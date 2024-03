Berlin/Leipzig - Nächtliche Rapper-Flucht vor der Familie: Bushido hat in der ersten Nacht nach seinem Tourauftakt mit seiner Frau in Leipzig fluchtartig den Tourbus verlassen, weil darin zu viele Familienmitglieder geschnarcht haben sollen. „Wir sind nämlich heute Morgen um halb fünf aus`m Bus raus, sind über den Zaun geklettert“, berichtete der Rapper am Freitag in einer Instagram-Story, während er noch samt Gattin im Hotel im Bett lag.

Alle anderen im Bus hätten „geschnarcht wie Sau“, sagte Bushidos Frau Anna-Maria im karierten Schlafanzug. „Wir konnten nicht schlafen. Also haben wir unsere Sachen genommen, sind ganz leise über einen Riesenzaun geklettert, standen im Schlafanzug bei zwei Grad auf der Straße - und haben 45 Minuten gebraucht, um Hotel und Taxi zu finden.“ Um 6 Uhr morgens hätten sie dann endlich geschlafen.

Bushido hatte am Donnerstagabend in Berlin das erste Konzert seiner „König für immer!“-Tour gespielt. Danach zog es ihn für die Nacht nach Leipzig, wo er am Freitagabend einen Auftritt haben sollte. Auf der ganzen Tour begleiten ihn seine Frau sowie die sieben gemeinsamen Kinder und die Nannys. Sie leben gemeinsam in Tourbussen.