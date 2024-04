Erfurt (dpa/th) – - Internetbetrüger haben eine Seniorin aus Erfurt um 24.000 Euro gebracht. Die 80-Jährige war im Netz einem Link zu Geldanlagen gefolgt und auf einer betrügerischen Website zu vermeintlichen Geldinvestition in Bitcoins gelandet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau meldete sich auf der Website an, womit sie unbewusst den Zugriff auf ihren Computer freigab. Auf diesem Weg gelangten die Betrüger an ihr Konto, von dem sie die hohe Summe abbuchten. Die 80-Jährige bemerkte den Verlust erst, als ihre Bank sie über die verdächtigen Abbuchungen informierte.