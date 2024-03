Hoppegarten - Die Saison auf der Galopprennbahn in Hoppegarten startet an diesem Sonntag. Bis zum 3. Oktober stehen insgesamt acht Renntage auf dem Programm und damit einer weniger als im vergangenen Jahr. „Zur Verbesserung des Service für unsere Besucher starten die seit Langem geplanten Baumaßnahmen an der Haupttribüne“, sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh.

„Nach dem Renntag des 3. Oktober ist bis zum Saisonbeginn 2025 veranstaltungsfrei und die Bauvorbereitung und der Beginn können ohne Einschränkungen durch einen weiteren Renntag anlaufen“, erklärte Schöningh. Zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres zählen fünf Prüfungen der Europa-Gruppe mit dem Westminster 134. Großen Preis von Berlin an der Spitze.

Die vor Ort trainierten rund 100 Vollblüter verteilen sich auf vier Berufs- und drei Besitzer-Trainer. Letztere dürfen nur die eigenen Pferde vorbereiten. Den größten Rennstall leitet wie immer Roland Dzubasz. Er steht kurz vor seinem 800. Sieg. Unter seinen 42 Schützlingen sind Dapango und Ultima die ausgewiesenen Asse. Zudem verkündete Pressesprecherin Susanne Born: „Mit Lilli-Marie Engels ist jetzt eine junge talentierte Reiterin in Hoppegarten aktiv, und zwar im Rennstall Germanius bei Trainerin Eva Fabianova.“