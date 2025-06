In Schüttorf übersieht eine Autofahrerin einen Pedelecfahrer an einer Kreuzung. Es kommt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Schüttorf - Ein 75 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kollidierte er gegen 12:35 Uhr an einer Kreuzung mit einem Fahrzeug. Nach Polizeiangaben übersah eine 38-jährige Autofahrerin den von links kommenden Pedelecfahrer beim Anfahren. Der 75-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.