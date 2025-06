Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Adoptionen gestiegen. 57 Mädchen und 57 Jungen wurden im vergangenen Jahr adoptiert, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Das sei insgesamt ein Plus von 22,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als Zweidrittel der Minderjährigen waren zum Zeitpunkt der Adoption jünger als drei Jahre, wie es weiter hieß. In der Hälfte aller Fälle wurde das Kind oder der Jugendliche von einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin eines leiblichen Elternteils angenommen.

Mehr Adoptionsbewerbungen als Kinder

Am Jahresende 2024 waren laut der Statistik 42 Minderjährige zur Adoption vorgemerkt, ein Jahr zuvor waren es 50 Jungen und Mädchen gewesen. Demgegenüber lagen den Jugendämtern nun 54 Adoptionsbewerbungen vor, 2023 waren es 66 gewesen.

Zahl der Adoptionen schwankt

Über die Jahre hat sich die Zahl der Adoptionen in Sachsen-Anhalt immer wieder verändert. 2017 etwa waren es noch 112 gewesen, im Jahr darauf nur noch gut 80, 2020 dann wieder 110 - seitdem war die Zahl der Adoptionen rückläufig bis zum neuerlichen Anstieg.