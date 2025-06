CJ Rivera/Invision via AP/dpa

Los Angeles - US-Sängerin Nicole Scherzinger ist voll des Lobes für ihren Verlobten, den Ex-Rugby-Spieler Thom Evans. „Er hat mich vom ersten Tag an verstanden“, sagte die 46-Jährige dem US-Magazin „People“. Es sei wirklich wichtig, „einen Partner zu haben, der einen unterstützt und an einen glaubt“ - gerade dann, „wenn man manchmal vergisst, an sich selbst zu glauben“, erklärte die frühere Frontsängerin der Pussycat Dolls.

Während ihrer Vorbereitung für ihre Rolle in dem Musical-Drama „Sunset Boulevard“ sei Evans ihr „eine solche Konstante und ein Fels“ gewesen, schwärmte Scherzinger. Sie sei etwas perfektionistisch und arbeite „extrem hart“. Doch ihr Verlobter verstehe das und gebe ihr den Raum, den sie brauche.

Scherzinger wurde als Frontfrau der Girlband Pussycat Dolls bekannt. Für ihre Rolle als Norma Desmond in Andrew Lloyd Webbers Muscial „Sunset Boulevard“ wurde sie vor wenigen Wochen als beste Schauspielerin mit dem US-Theaterpreis Tony ausgezeichnet. Derzeit ist die US-Sängerin auf dem Broadway in dem Stück zu sehen. Laut „People“ lernten sie und Evans sich 2019 kennen und machten ihre Beziehung 2020 öffentlich. Im Juni 2023 gaben sie ihre Verlobung bekannt.