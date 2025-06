Erneut war bei einem Streit in Berlin ein Messer im Spiel. Die Folge: schwere Verletzungen und eine Operation.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung ist ein 30-jähriger Mann in Berlin-Pankow von seinem Gegner niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen im Rumpf und wurde am Donnerstagabend in einem Krankenhaus operiert, wie die Polizei mitteilte.

Der 30-Jährige soll zunächst seinem 35-jährigen Widersacher am Nachmittag auf dem Vorplatz des U- und S-Bahnhofs Pankow mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll es zu einer Schubserei gekommen sein und daraufhin zu der Messerattacke. Der 35-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen.