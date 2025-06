Am BER gibt es eine neue Langstreckenverbindung: Die Fluggesellschaft Air Transat fliegt nun direkt nach Toronto in Kanada. Entsprechende Forderungen gibt es schon lange.

Die Air Transat bietet während des Sommerflugplans am BER eine Langstreckenverbindung nach Toronto an.

Schönefeld - Vom Hauptstadtflughafen BER aus können Reisende ab sofort ohne umzusteigen nach Kanada fliegen. Zwei Mal pro Woche bieten die Fluggesellschaften Air Transat und Porter Airlines nun eine Verbindung von Schönefeld nach Toronto an. Bis zum Ende des Sommerflugplans gibt es damit eine weitere Langstreckenverbindung am BER. „Sie stärkt unser interkontinentales Streckennetz, bietet neue Reisemöglichkeiten und öffnet gleichzeitig wirtschaftliche und touristische Potentiale für die Region Berlin-Brandenburg“, teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach anlässlich des Erstflugs mit.

Für die Verbindung setzen die Fluggesellschaften den Airbus A321LR mit knapp 200 Passagier-Plätzen ein. Die Flugzeit nach Toronto beträgt den Angaben zufolge 8 Stunden und 50 Minuten. In die Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger.

Die Flughafenbetreiber sowie die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg fordern schon lange mehr Langstreckenverbindungen am Flughafen, um die Hauptstadtregion für Touristen aus dem nicht-europäischen Ausland besser erreichbar zu machen. Außer nach Toronto gibt es bisher unter anderem Verbindungen nach New York oder nach Doha. Es gab auch schon Flüge nach Florida und Los Angeles in den USA.