Hermsdorf - In Hermsdorf (Landkreis Saale-Holzland) ist eine ältere Frau um 29.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die 81-Jährige am Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese behauptete, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun eine hohe Kaution, um einer Haftstrafe zu entgehen. Kurz darauf erschien eine unbekannte Frau an der Haustür der Seniorin und nahm 29.000 Euro in bar entgegen. Erst am Abend bemerkte die 81-Jährige den Betrug, als sie von ihrer echten Tochter angerufen wurde.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der starken Sehschwäche der Seniorin konnte sie keine genaue Beschreibung der Abholerin geben.