In Schleusingen ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Nachbarhaus über und verursachten einen hohen Schaden.

In Schleusingen hat ein Hausbrand einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. (Symbolbild)

Schleusingen - Im thüringischen Schleusingen ist in der Nacht ein Einfamilienhaus in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro. Anwohnerinnen und Anwohner sowie ein vorbeifahrender Zeuge alarmierten die Feuerwehr.

Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Bewohner des brennenden Hauses befanden sich den Angaben zufolge im Urlaub. Die Menschen im Nachbarhaus konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Am Einfamilienhaus entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro, am benachbarten Haus von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an. Der Brand soll voraussichtlich bis zum Mittag gelöscht sein.