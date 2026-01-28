In Sebnitz hat die Polizei ein ausgebranntes, gestohlenes Auto entdeckt. Nach Angaben der Polizei könnte der Täter das Fahrzeug angezündet haben, um seine Spuren zu verwischen.

Sebnitz - In Sebnitz in der Sächsischen Schweiz ist ein gestohlenes Auto ausgebrannt aufgefunden worden. Laut Polizei war das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück in Radeberg gestohlen worden. Am Abend desselben Tages wurde es dann im Bereich Sebnitz vollständig ausgebrannt entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der bislang unbekannte Täter das Auto auf seiner Flucht angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Es sei jedoch noch unklar, was genau geschehen ist, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Wert des Wagens beläuft sich auf etwa 37.000 Euro.