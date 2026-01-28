weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Tarifverhandlungen: Tarifstreit im Nahverkehr - Nächster Warnstreik in Magdeburg

Eil
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?

Tarifverhandlungen Tarifstreit im Nahverkehr - Nächster Warnstreik in Magdeburg

Verdi ruft erneut zum Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben auf. Was bedeutet das für die Fahrgäste und wie reagieren die Arbeitgeber auf die Forderungen?

Von dpa 28.01.2026, 08:03
Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche. (Archivbild)
Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Im Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr steht Fahrgästen in Magdeburg der nächste Warnstreik bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Donnerstag erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Ziel sei es, den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen langsam, aber stetig zu erhöhen, teilte die Gewerkschaft mit.

Im Zentrum der Tarifverhandlungen steht die Forderung von Verdi nach Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese Forderung wird vom Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen-Anhalt als „maßlos“ abgelehnt. Ein erster Streik vor knapp zwei Wochen hatte nach Angaben der MVB keine Auswirkungen für die Fahrgäste gehabt.