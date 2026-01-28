Verdi ruft erneut zum Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben auf. Was bedeutet das für die Fahrgäste und wie reagieren die Arbeitgeber auf die Forderungen?

Magdeburg - Im Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr steht Fahrgästen in Magdeburg der nächste Warnstreik bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Donnerstag erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Ziel sei es, den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen langsam, aber stetig zu erhöhen, teilte die Gewerkschaft mit.

Im Zentrum der Tarifverhandlungen steht die Forderung von Verdi nach Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese Forderung wird vom Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen-Anhalt als „maßlos“ abgelehnt. Ein erster Streik vor knapp zwei Wochen hatte nach Angaben der MVB keine Auswirkungen für die Fahrgäste gehabt.