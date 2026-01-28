Am Morgen prallt ein junger Mann auf einer Landstraße mit seinem Auto gegen einen Baum. Die Feuerwehr muss den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Pkw befreien.

Neuhausen/Spree - Bei einem Autounfall in Neuhausen/Spree (Landkreis Spree-Neiße) ist ein Mann in seinem Auto eingeklemmt und verletzt worden. Der 23-Jährige war auf einer Landstraße im Ortsteil Kathlow von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Warum es zu dem Unfall kam, ist zurzeit noch unbekannt. Die Landstraße 49 war am Morgen für etwas mehr als eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.