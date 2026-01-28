Während es am Mittwochmorgen stellenweise wieder glatt auf den Straßen Berlins ist, bleibt ein Verkehrschaos noch aus. Vorsicht ist trotzdem geboten.

Berlin - Trotz erneuter Glätte bleibt das große Verkehrschaos in Berlin bisher aus. Schwere Unfälle sind laut der Polizei bislang nicht gemeldet worden. Auch generelle Zahlen zu Glätteunfällen liegen derzeit nicht vor. Dennoch wird von der Polizei, wie bei solchen Witterungen üblich, weiter zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr geraten.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) rechnet derweil wegen des Frosts stellenweise ebenfalls mit Glätte. Größere Unfallgeschehen oder Störungen sind aber auch der VIZ laut einem Sprecher bisher nicht bekannt.