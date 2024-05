Das wichtigste Saisonziel ist mit der Qualifikation für die Champions League bereits erreicht. RB Leipzig will in den letzten drei Liga-Spielen noch Dritter werden.

Leipzig - Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League will RB Leipzigs Trainer Marco Rose auf eine große Rotation verzichten. „Ich habe nicht die Absicht, in irgendeiner Form Spielzeit zu verschenken“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag. Leipzig tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim an, die noch Chancen auf eine Europapokalteilnahme hat.

Doch auch Leipzig hat noch Ziele. „Wir wollen Platz drei angreifen, das höre ich aus der Mannschaft“, sagte Rose. Zudem könnte RB einen neuen Punkterekord in der eigenen Bundesliga-Geschichte aufstellen. Die Bestmarke liegt noch immer bei 67 Punkten, die Ralph Hasenhüttl in der Premieren-Saison holte. Gewinnt Leipzig die verbleibenden drei Spiele, kommt man auf maximal 71 Zähler. Rose, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick erreichten bisher maximal 66 Punkte.

Rose will in Hoffenheim nur bedingt rotieren. Denkbar ist, dass Christoph Baumgartner in der Startelf steht. Der Österreicher war im Sommer von der TSG nach Leipzig gewechselt, hat sich aber noch nicht nachhaltig durchgesetzt. Ein weiterer Rotations-Kandidat wäre Winter-Einkauf Eljif Elmas, doch der 24-Jährige fällt erkrankt aus.