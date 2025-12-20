Berlin - Die Reisewelle rund um die Feiertage hat in Berlin und Brandenburg begonnen. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnete schon für Freitag mit dem größten Verkehrsaufkommen, doch auch am Samstag würden viele Menschen in den Kurzurlaub starten. An Heiligabend sowie dem 25. und 26. Dezember werden den Angaben zufolge keine größeren Staus erwartet.

Auf den Autobahnen ist laut VIZ wegen Baumaßnahmen mit einigen Einschränkungen zu rechnen. Mehr Zeit müsse man etwa auf der A100 Richtung Wedding in Höhe Detmolder Straße sowie zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm einplanen. Auf der A115 kann es demnach zwischen Spanische Allee und Zollamt Dreilinden zu Verzögerungen kommen.

Außerdem ist nicht nur im öffentlichen Nahverkehr eine höhere Nachfrage zu erwarten, sondern auch am Flughafen BER. Dieser erwartet in der Ferienzeit insgesamt etwa 1,1 Millionen Passagiere. Dies seien ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Insgesamt starten und landen über den Jahreswechsel rund 7.300 Flugzeuge, so die Angaben der VIZ.