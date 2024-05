Im vergangenen Jahr zeigte die Ausbaukurve für Wind- und Solarenergie in Niedersachsen nach oben. Für die Ziele von Rot-Grün reicht das Tempo aber noch nicht, sagt Ministerpräsident Weil.

Hannover - Wind- und Solarenergie müssen nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil noch schneller ausgebaut werden als bisher. „Es ist definitiv eine neue Dynamik da. Aber das Niveau, das wir erreichen wollen, um sehr ambitionierte Ziele in Niedersachsen zu erreichen, das haben wir noch nicht“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Diskussion in Hannover. „Man würde jetzt einen Riesenfehler machen, würde man sich jetzt entspannt zurücklehnen.“

Bei der Windenergie etwa habe die Landesregierung den Anspruch, durchgängig jedes Jahr 1500 Megawatt Leistung zusätzlich zu erreichen, sagte der Regierungschef. Im vergangenen Jahr lag der Wert allerdings erst bei 635 Megawatt, im ersten Quartal 2024 laut Weil bei rund 500 Megawatt. Der Photovoltaik-Zubau in Niedersachsen stieg 2023 auf rund 1,4 Gigawatt. Um das Ausbauziel des Landes von 65 Gigawatt bis 2035 zu erreichen, wäre jedoch rechnerisch ein Zubau von 5 Gigawatt pro Jahr notwendig.

Weil betonte, die Energiewende sei für den Klimaschutz, aber auch für Niedersachsens Wirtschaftskraft von überragender Bedeutung - gerade im ländlichen Raum. Er mahnte jedoch auch, dass die einzelnen Maßnahmen gesellschaftlichen Rückhalt bräuchten. Das sei auch eine Lehre aus den Diskussionen über das Heizungsgesetz des Bundes. „Ohne gesellschaftliche Akzeptanz werden wir auch die nächsten Schritte der Energiewende nicht hinbekommen“, sagte Weil.

Die Landesregierung hatte dafür zuletzt unter anderem eine finanzielle Beteiligung von Anwohnern beschlossen, die in der Nähe künftiger Windenergieanlagen sowie Solaranlagen auf Freiflächen wohnen. Auch die Kommunen sollen von einer Akzeptanzabgabe der Betreiber profitieren.