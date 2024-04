Hannover - Regen und niedrige Temperaturen im Binnenland, im Oberharz Schneefälle: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird ungemütlich, in den Nächten gibt es auch im Flachland leichten Frost. „Zwischen einem Hoch über den Britischen Inseln und tiefem Luftdruck über Osteuropa wird kühle Meeresluft herangeführt“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag.

In Torfhaus und auf dem Wurmberg im Oberharz liegt Schnee. „Die Seilbahn ist geöffnet, aber es ist kein Wintersport möglich, dafür liegt zu wenig Schnee“, sagte Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn in Braunlage. Bis zum Samstagmittag habe es keinen großen Andrang gegeben.

Am Samstag kommt es laut DWD wiederholt zu Schauern und vereinzelt gibt es auch Gewitter. Die Temperaturen liegen an der Küste bei 9 Grad, im Binnenland bei 10 Grad und im Harz bei 6 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Sonntag fällt im Oberharz Schnee, es kann glatt werden auf den Straßen. Die Temperaturen sinken auf minus 2 Grad. Im Binnenland regnet es, auch hier kann es leichten Frost geben. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf 0 bis minus 2 Grad, an der Küste auf 3 bis 4 Grad.

Am Sonntag ändert sich laut DWD an der Großwetterlage nichts. Es kommt weiterhin zu vereinzelten Schauern, auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad von den Inseln bis in das Binnenland. Im Harz kann es Schneeregenschauer geben und in höheren Lagen kann auch Schnee fallen.

In der Nacht zum Montag gibt es verbreitet leichten Frost im Binnenland, an der Küste bleibt es mit rund 4 Grad frostfrei. Am Montag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern im Binnenland sowie Schneeregen- oder Schneeschauern im Bergland. Die Temperaturen erreichen 6 bis 11 Grad, in höheren Lagen um die 4 Grad.