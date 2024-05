Magath trainiert FC Bundestag bei EM in Bern

Der ehemalige Fußballprofi und Trainer Felix Magath in einem Interview.

Berlin - Felix Magath hat einen neuen Job als Fußballtrainer - und darf sogar zur Europameisterschaft. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, betreut der 70-Jährige am 10. und 11. Mai die Abgeordneten-Auswahl des Deutschen Bundestags bei der EM in Bern. Der frühere Meistertrainer des FC Bayern und des VfL Wolfsburg soll die Auswahl zu einem „Wunder von Bern“ führen, sagte SPD-Politiker Mahmut Özdemir in Anspielung auf den WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft 1954 gegen Ungarn (3:2).

„Wir sind fest entschlossen, jedes Prozent herauszukitzeln, um den unvergesslichen Titelgewinn von 2022 zu wiederholen und unserer A-Nationalmannschaft Mut zu machen für die Heim-EM 2024“, erklärte Kapitän Özdemir vor der 51. Parlamentarier-EM. Magath hatte die Auswahl bereits im vergangenen Jahr in Wien betreut und zum Titel geführt. Auch 2022 triumphierte der FC Bundestag.

Neben Deutschland nehmen wie im vergangenen Jahr Finnland, Österreich und Gastgeber Schweiz teil. Die Parlamentsmannschaften aus Österreich, der Schweiz und Finnland begegnen sich seit 1971 jährlich am Himmelfahrt-Wochenende auf dem Fußballplatz.

Magath hatte bei seiner bislang letzten Station in der Fußball-Bundesliga mit Hertha BSC in der Relegation 2022 gegen seinen Herzensclub HSV den Klassenverbleib geschafft. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr als Trainer zum FC Bayern vorstellen könnte, antwortete der 70-Jährige beim Pay-TV-Sender Sky mit einem Lächeln: „Da müsste ich erst mal mit Uli reden.“