Der Sommer kommt, für einige junge Menschen stehen die letzten Schultage an. Und dann? Das Interesse an Ausbildungsplätze ist leicht gestiegen.

Potsdam/Cottbus - Kurz vor dem Ferienstart sind noch Tausende Ausbildungsplätze in Brandenburg unbesetzt. Ende Juni waren knapp 6.200 Ausbildungsstellen frei, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Gleichzeitig waren rund 5.700 Bewerber unversorgt. Die beliebteste Ausbildung nach Anzahl der Bewerbungen ist demnach die zum Kfz-Mechatroniker.

Die Bewerberzahlen stiegen der Agentur zufolge erstmals seit Jahren wieder leicht an, die Anzahl gemeldeter Ausbildungsstellen ging dagegen zurück. Seit Oktober 2024 - also dem Beginn des Berufsberatungsjahres - seien insgesamt fast 11.100 Bewerbungen eingegangen, 80 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der gemeldeten Stellen sank mit minus neun Prozent auf 12.156 deutlich. Grund für den Rückgang sind der Agentur zufolge wirtschaftliche Unsicherheit bei den Unternehmen und viele unbesetzte Stellen in vergangenen Jahren.

Trend zu weniger Ausbildungsstellen

Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte dazu: „Die Entwicklung dieser Zahl spiegelt einen allgemeinen mehrjährigen Trend wider, der sich nicht nur auf Brandenburg beschränkt, sondern das gesamte Bundesgebiet betrifft.“ Vielen jungen Menschen sei nicht bewusst, wie vielfältig die Perspektiven mit einer Berufsausbildung seien. „Schon während der Ausbildung können beispielsweise Auslandsaufenthalte absolviert oder spannende Zusatzqualifikationen erworben werden.“

Besonders in der Tierwirtschaft, bei den Pflegeberufen und der Landwirtschaft habe es in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr Engpässe bei Fachkräften gegeben, zeigt das Ministerium mit Berufung auf Daten der Arbeitsagentur auf. „Mit Tier- und Landwirtschaft sind dabei zwei neue Felder im Bereich der besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Berufe hinzugekommen, während sich mit der Pflege ein bekannter Problembereich in dieser Statistik wiederfindet“, so die Sprecherin.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus verzeichnete bislang rund 890 neue Verträge und damit geringfügig mehr als im Vorjahr. „Nutzt die kommende Zeit und macht eure Ausbildung oder ein Praktikum in der Region klar“, appellierte der Präsident der IHK Cottbus. „Die Unternehmen brauchen Fachkräftenachwuchs und ermöglichen euch einen guten Start in eure berufliche Zukunft.“