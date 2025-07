In Indien will Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in dieser Woche für Berlins Wirtschaft werben. Sie ist nicht allein unterwegs.

Berlin - Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) will in dieser Woche die Wirtschaftsbeziehungen zu Indien ausbauen. Sie halte sich bis Freitag mit einer 25-köpfigen Delegation in dem asiatischen Land auf, teilte die Senatsverwaltung mit. Stationen der Reise sind demnach unter anderem Indiens viertgrößte Stadt Bengaluru und die Hauptstadt Neu Delhi.

„Gerade angesichts der großen Umbrüche in der Weltwirtschaft müssen wir Berlins Wirtschaftsbeziehungen breiter aufstellen. Indien ist ein zentraler Baustein in unserem Internationalisierungskonzept für die Berliner Wirtschaft“, sagte Giffey laut der Mitteilung. Erstes Ziel der Reise ist am Dienstag Bengaluru. Die Stadt gilt als führender IT-Standort des bevölkerungsreichsten Landes der Welt.

Berlin exportierte im vergangenen Jahr Waren im Wert von 140 Millionen Euro nach Indien, das Importvolumen belief sich 2024 auf rund 273 Millionen Euro. Dabei handelte es sich vor allem um Kleidung, Lederwaren und Elektronik.