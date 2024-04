Burg - In Burg (Jerichower Land) sind diverse öffentliche und private Flächen in der Innenstadt mit rechtsextremen Symbolen und Schriftzügen beschmiert worden. Die Täter hätten sie auf Baucontainern, Blumenkübeln, Fensterbänken sowie auf Stromkästen angebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Bürger habe seine Beobachtungen am Freitag gemeldet. „Unter anderem wurden Hakenkreuze und SS-Runen festgestellt, die nicht nur einen klaren strafrechtlichen Tatbestand erfüllen, sondern auch eine besondere Verachtung gegenüber den Werten unserer Gesellschaft darstellen.“ Die Schmierereien seien unkenntlich gemacht worden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.