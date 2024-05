Leipzig - RB Leipzig wird ohne seine bei der Europameisterschaft weilenden Profis am 4. Juli ins Training starten. Ein Tag zuvor stehen dann die obligatorischen Leistungstests an. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Bei der ersten US-Tour von RB vom 28. Juli bis 4. August nach New York trifft das Team von Marco Rose dann am 1. August (02.00 Uhr/ MEZ) in einem Testspiel in Harrison (New Jersey) auf Aston Villa. Fehlen werden da allerdings die RB-Spieler, die bei der EM das Halbfinale erreicht haben oder bei Olympia in Paris spielen.

Nach der ersten Runde im DFB-Pokal (16. bis 18. August) startet die Bundesliga-Saison am 23. August. Weitere Testspiele hat RB geplant, aber noch nicht final terminiert. Die Nationalspieler werden je nach Turnierverlauf mit ihren Teams später in die Vorbereitung starten.