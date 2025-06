In Plagwitz brennt in der Nacht zum Freitag erneut ein Auto. Hat der mutmaßliche Brandstifter im Leipziger Westen wieder zugeschlagen?

Erneut ist ein Auto in Leipzig in Brand gesteckt worden. (Symbolbild)

Leipzig - In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte im Leipziger Stadtteil Plagwitz erneut ein Auto in Brand gesetzt. Bereits in der Nacht zu Mittwoch und am vergangenen Wochenende waren Autos in Plagwitz und im benachbarten Stadtteil Schleußig in Brand gesteckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Bränden am vergangenen Wochenende wurde ein 36-Jähriger verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes und prüft, ob auch das aktuelle Feuer Teil einer Serie von Brandstiftungen im Leipziger Westen ist.

Nähere Details zu den Bränden gab die Polizei zunächst nicht bekannt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Behörde bittet um Zeugenhinweise.