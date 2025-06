Berlin - Ein Schlaganfall vor drei Jahren hat Jaron Siewerts Blick auf das Leben nachhaltig verändert. „Sicherlich bin ich etwas gelassener geworden. Ich bin reflektierter, lebensbejahender geworden. Man weiß nie, wie schnell der Erfolg ein Ende findet. Da gibt es viel mehr Dinge, die entscheidend sind: Beziehungen zu Menschen, die Freude am Leben und am Miteinander“, sagte der Meistertrainer der Füchse Berlin dem rbb.

Siewert war damals erst 28 Jahre alt, als er in der Trainingshalle merkte, das mit seiner Koordination etwas nicht mehr stimmte. Ein Blutgerinsel, dass nach oben ins Gehirn gewandert war, war die Ursache. Glücklicherweise überstand Siewert den Schicksalsschlag ohne Nachwirkungen.

Abseits des Rampenlichts

Die neue Gelassenheit strahlt der mit 31 Jahren jüngste Meistertrainer der HBL-Geschichte fast wöchentlich an der Seitenlinie der Berliner aus. Abseits des Rampenlichts tüftelt der introvertierte Handball-Lehrer am Erfolg des Vereins. Wortgewaltige Schlagzeilen sind nicht das Ding des Reinickendorfers, der bei den Hauptstädtern bald in seine sechste Saison startet. Seinen Führungsstil beschreibt Siewert als „ruhig, besonnen und von Inhalten geprägt“.

Siewert fiel zunächst durch die Trainer-Prüfung

Dabei begann die Trainerkarriere des Füchse-Coaches holprig. „Ich bin ja bei der Prüfung für die Trainer-A-Lizenz zunächst durchgefallen und musste dann noch mal in eine mündliche Nachprüfung gehen“, berichtete der gebürtige Berliner.

Die damalige Einstiegsfrage sei gewesen, was denn Siewerts Ziele als Profitrainer seien. „Mal die Champions League oder die Deutsche Meisterschaft mit Paul Drux und Fabian Wiede zu gewinnen. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, schon relativ früh in meiner Karriere“, sagte Siewert.