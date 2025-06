Am Freitag ist die Projektion der spektakulären Verhüllung des Berliner Reichstags zum letzten Mal zu sehen. Die Initiatoren sind überglücklich über die große Resonanz ihres Spektakels.

Berlin. - Die Reichstags-Illumination hat nach Angaben der Initiatoren bislang Zehntausende Menschen angezogen.

„Bis heute haben über 280.000 Besucher:innen den Weg zum Platz der Republik gefunden und die Projektion in Eintracht und Frieden genossen“, teilten Kulturmanager Peter Schwenkow und Unternehmer Roland Specker mit, die beide maßgeblich an dem Projekt beteiligt sind.

Lichtinstallation am Reichstagsgebäude in Berlin endet am 20. Juni

Am Freitag endet ihr Lichtspektakel im Regierungsviertel. Mit 24 Hochleistungsprojektoren wurde seit dem 9. Juni nach Einbruch der Dunkelheit das Werk des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude an die Westfassade des Gebäudes projiziert.

Video: Lichtinstallation am Berliner Reichstag zieht Zehntausende Besucher an (Bericht/Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt/Sprecher: Gary Gottschall)

„Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen“, teilten die Initiatoren nun mit. „Wir dürfen hoffen, dass wir insgesamt mehr als 350.000 begeisterte Besucher:innen verzeichnen können.“

Millionen sahen 1995 den verhüllten Reichstag

Schwenkow und Specker hatten auch die große Verhüllung 1995 als Gründungsmitglieder des Vereins „Berliner für den Reichstag“ mit initiiert und gemeinsam mit der Christo and Jeanne-Claude Foundation umgesetzt.

Das Künstlerehepaar Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) begeisterte Menschen in aller Welt mit seinen Projekten.

Mit „Wrapped Reichstag“ verhüllten beide vom 24. Juni bis 7. Juli 1995 den späteren Bundestag in Berlin. Das lange umstrittene Projekt lockte etwa fünf Millionen Menschen in die Stadt.