Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich nach dem Anschlag auf ein Konzert bei Moskau erschüttert gezeigt.„Es gibt keine Legitimation dafür“, schrieb er am Samstag auf der Plattform X, vormals Twitter. „Die Spiralen der Gewalt sind Begleitumstände von Imperialismus, Militarismus, Terrorismus, Chauvinismus. Dieser Dreck ist bitter, tödlich und zum heulen“, so der Regierungschef weiter.

In einem Veranstaltungszentrum am Moskauer Stadtrand waren am Freitag nach russischen Angaben mehr als 90 Menschen getötet und mehr als 100 Menschen verletzt worden, als mehrere Bewaffnete wild um sich schossen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte auf einem ihrer Kanäle den Anschlag für sich.