Wachau/Görlitz - Eine Motorradfahrerin ist bei Wachau unweit von Dresden gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen, konnte aber nur den Tod der 39-Jährigen feststellen, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Rettungssanitäter hatten zuvor versucht, die Frau zu reanimieren. Sie war am Sonntagnachmittag auf der Straße zwischen dem Ortsteil Leppersdorf und Wachau (Kreis Bautzen) in einer Rechtskurve aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und zu Fall gekommen.