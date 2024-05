Klötze - Ein Radfahrer ist in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) in der Nähe von Gardelegen gegen einen Traktor-Anhänger gefahren und hat sich dabei tödlich verletzt. Der Mann erlag am Dienstagnachmittag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hielt der Traktor mit zwei Anhängern etwa 50 Meter vor dem Ortsteil Ristedt an. Der Radfahrer, der hinter dem Traktorzug fuhr, prallte auf einen der Anhänger. Die Polizei ermittelt. Das Alter des Radfahrers wurde zunächst nicht mitgeteilt.