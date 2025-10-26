Dicht gedrängt und ohne Wasser werden die Tiere in einem Transporter auf der Autobahn 10 entdeckt: Polizei und Veterinäramt griffen ein.

Birkenwerder - Sechs Ponys, zwei Alpakas, einen Esel und einen Nandu haben Polizisten in einem Kleintransporter auf der Autobahn 10 bei Birkenwerder (Kreis Oberhavel) entdeckt. Die Tiere hatten weder Wasser noch genügend Platz im Innenraum des Fahrzeugs, wie die Autobahnpolizei Nord mitteilte. Entdeckt wurde der unerlaubte Transport, der das Tierwohl gefährdet habe, in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle.

„Aufgrund des ungenügenden Ladevolumens war es den transportierten Tieren nicht möglich, sich zur Ruhe zu legen.“, teilte die Polizei mit. „Darüber hinaus führte der Fahrzeugführer kein Trinkwasser für die Tiere mit und konnte weder einen Eigentumsnachweis noch Herkunftsbescheinigungen vorzeigen.“

Der 61 Jahre alte Fahrer aus den Niederlanden gab laut Polizei an, es handle sich um einen privaten, nicht um einen gewerblichen Transport. Die Herkunft der Tiere und weitere Hintergründe waren bislang noch unklar. Das Veterinäramt organisierte die Unterbringung der Tiere in einem nahegelegenen Tierhof, wie es hieß.