Friedrichshain Auto brennt - mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Ein geparktes Auto brennt in Berlin-Friedrichshain. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Zivilbeamte nehmen in der Nähe einen Mann fest, der Zündmaterialien bei sich trägt.

Von dpa 26.10.2025, 13:43
Ein Auto brennt in Berlin-Friedrichshain. Die Polizei nimmt einen mutmaßlichen Brandstifter fest. (Symbolfoto) Soeren Stache/dpa

Berlin - Die Berliner Polizei hat nach dem Brand eines Autos in Berlin- Friedrichshain den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Eine Zeugin sah das abgestellte brennende Auto am Sonntagmorgen am Platz der Vereinten Nationen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen am Heck.Zivilpolizisten nahmen demnach noch während der Löscharbeiten in der Nähe einen verdächtigen 36-Jährigen fest. Er hatte eine verletzte Hand und trug den Angaben zufolge Zündmaterialien in einem Rucksack bei sich. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Brandstiftung.In Berlin werden seit Jahren immer wieder Autos von Unbekannten angezündet.