Berlin - Die Berliner Polizei hat nach dem Brand eines Autos in Berlin- Friedrichshain den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Eine Zeugin sah das abgestellte brennende Auto am Sonntagmorgen am Platz der Vereinten Nationen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen am Heck.Zivilpolizisten nahmen demnach noch während der Löscharbeiten in der Nähe einen verdächtigen 36-Jährigen fest. Er hatte eine verletzte Hand und trug den Angaben zufolge Zündmaterialien in einem Rucksack bei sich. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Brandstiftung.In Berlin werden seit Jahren immer wieder Autos von Unbekannten angezündet.