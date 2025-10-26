Couch, Decke, Tee: Angesichts von Wind, Regen und in den Höhenlagen sogar Schneeflocken dürften es sich viele Thüringer am Sonntag zu Hause gemütlich gemacht haben.

Erfurt - Sturmtief „Joshua“ hat Thüringen am Sonntag äußerst ungemütliches Wetter beschert. Im Thüringer Wald sorgte es gar für den ersten Schnee und teils glatte Straßen. So bildete sich etwa im Wintersportzentrum Oberhof und auf dem Großen Inselsberg die erste dünne Schneedecke, wie Webcams zeigten. Auch die Autobahn 71 habe sich zeitweise weiß gezeigt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Nennenswerte Unfälle seien aber nicht gemeldet worden, die Menschen seien angesichts des Wetters wohl eher zu Hause geblieben. Vereinzelt seien umgestürzte Bäume gemeldet worden.

Am windigsten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf der 916 Meter hohen Schmücke am Rennsteig. Hier wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde gemessen. Auch im Flachland war es nicht wesentlich ruhiger. Am Erfurter Flughafen wurden laut DWD Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 76 Kilometern pro Stunde gemessen, in Gera-Leumnitz mit bis zu 73 Kilometern pro Stunde.

Auch zu Wochenbeginn ist den Meteorologen zufolge zunächst nicht mit einem Ende der stürmischen Phase zu rechnen.