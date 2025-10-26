Durch den Sturm kracht ein Baum auf die Gleise. Ein Zug kollidiert mit dem Baum, verletzt wird niemand. Die Strecke zwischen Oldenburg und Leer ist gesperrt.

Bad Zwischenahn - Ein umgestürzter Baum sorgt im Bahnverkehr zwischen Norddeich Mole und Hannover für Einschränkungen. Ein Zug war am frühen Morgen mit dem Baum kollidiert, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Unfall ereignete sich bei Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland.

Der Zug wurde evakuiert, die Fahrgäste mit Bussen zum Bahnhof in Oldenburg gebracht. Die Feuerwehr räumte den Baum von der Bahnstrecke, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung dauern an. Laut Deutscher Bahn soll die Strecke voraussichtlich am Nachmittag wieder freigegeben werden.

Züge werden über Osnabrück umgeleitet

Der Streckenabschnitt zwischen Leer und Oldenburg ist gesperrt. Betroffen sind im Fernverkehr alle IC-Züge zwischen Norddeich Mole und Hannover, die Züge werden laut Bahnsprecherin über Osnabrück umgeleitet. Weiterhin betroffen sind die Regionalzüge der Linie RE 1. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Bad Zwischenahn und Oldenburg eingerichtet.

Aufgrund der Streckensperrung kommt es laut Deutscher Bahn zu Halteausfällen in Augustfehn, Westerstede-Ocholt, Bad Zwischenahn, Oldenburg, Hude, Delmenhorst, Bremen, Verden und Nienburg sowie zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten.

Durch das Sturmtief „Joshua“ waren auch mehrere Straßen im Heidekreis bei Dorfmark durch umgestürzte Bäume blockiert, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war im Einsatz und räumte die Bäume von den Fahrbahnen.