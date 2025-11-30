Berlin - Zwei Männer haben bei einer Polizeikontrolle in einem Lokal in Berlin-Spandau insgesamt vier Polizisten verletzt. Laut Polizei hat der 45-jährige Lokalinhaber einen Beamten mit einer vollen Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22.45 Uhr. Die Polizeikontrolle wurde den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Schusswaffenbesitz durchgeführt.

Gegen den Einsatz äußerten Inhaber und die rund 20 Gäste Unmut, hieß es. In der Folge sei die Situation eskaliert. Auch ein 28-jähriger Gast griff Beamte an, teilte die Polizei mit. Die beiden Tatverdächtigen sollen ebenfalls Verletzungen erlitten haben. Sie wurden den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen und später wieder entlassen. Waffen seien nicht gefunden worden.