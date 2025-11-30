Magdeburg - Ein Unbekannter hat eine 59-Jährigen in Niederndodeleben (Landkreis Börde) um 50.000 Euro betrogen. Der Täter gab sich am Freitagabend am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank aus, so die Polizei. Da ihr Konto gehackt worden sei, müsse sie nun einen Stornoantrag stellen, habe er dem Betrugsopfer am Telefon erzählt. Die Frau gab ihm demnach sämtliche Kontodaten und er überwies die Summe.

Bereits am Donnerstag hatte eine 90-Jährige in Zeitz (Burgenlandkreis) 12.000 Euro bei einem Schockanruf verloren. Die Polizei warnt immer wieder vor Schockanrufen und Telefonbetrügern.