Süß, riesig, mächtig: Dresdner Bäcker haben ihren traditionellen Riesenstollen zusammengesetzt. Wer ein Stück davon abhaben will, muss nächsten Samstag zum Striezelmarkt kommen.

Dresden - Die Dresdner Stollenbäcker haben den XXL-Striezel für das diesjährige Stollenfest zusammengesetzt. Aus mehr als 3.300 Teilen und mit reichlich Butter, Zucker und Puderzucker entstand der Stollengigant. 35 Bäckerinnen und Bäcker sowie zahlreiche Helfer benötigten rund sieben Stunden, um das süße Backwerk zusammenzusetzen, wie der Schutzverband Dresdner Stollen mitteilte.

Der Riesenstollen ist etwa 2,80 Meter lang und 1,40 Meter breit. Beim Stollenfest am 6. Dezember wird er in einer Art Prozession durch die Stadt gefahren und dann auf dem Striezelmarkt angeschnitten. Ein Teil des Erlöses kommt regionalen Projekten zugute.

Das Fest rund um den Riesenstollen wird seit 1994 gefeiert. Seither wurden laut Schutzverband exakt 91.918 Kilogramm des süßen Gebäcks hergestellt – das entspreche etwa dem Gewicht von 37 Elefanten.