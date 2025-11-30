Ein nach Polizeiangaben psychisch auffälliger Mann hantiert in einem Zug mit einem Messer. Bei der Festnahme wehrt er sich und beißt einen Beamten. Reisende waren laut Polizei nicht in Gefahr.

Bundespolizisten nahmen am Samstagmittag einen Mann vorläufig fest, der in einem Zug am Oldenburger Hauptbahnhof mit einem Messer hantierte. (Symbolbild)

Oldenburg - Ein 32-Jähriger hat in einem Zug mit einem Messer hantiert und einen Polizisten bei der Festnahme in die Finger gebissen. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren Reisende offenbar nicht konkret gefährdet.

Der Mann stieg ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagmittag in einen im Oldenburger Hauptbahnhof stehenden Zug ein und hantierte dort mit der Stichwaffe. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 32-Jährigen vorläufig festnahm.

Laut den Beamten wehrte sich der Mann auf dem Weg zur Dienststelle stark und biss einen Polizisten in den Finger. Der Polizist wurde ärztlich behandelt und ist vorübergehend dienstunfähig. Im Gepäck des Mannes fanden die Polizisten zwei weitere Messer.

Polizei sucht nach Zeugen

Auch in Polizeigewahrsam randalierte der 32-Jährige. Beamte brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung, wie es hieß. Die Polizei ermittelt einem Bundespolizeisprecher zufolge nun gegen den Mann wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und sucht nach Zeugen oder bislang unbekannten Geschädigten.