Die Grippe-Saison ist im Anmarsch. Mit Impfungen sollte nicht länger gewartet werden, so die Gesundheitsbehörden. (Archivbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt könnte die Influenzawelle nach Einschätzung des Landesamts für Verbraucherschutz bald beginnen. In den letzten Tagen seien erstmals in dieser Saison Influenzaviren der neu aufgetauchten Influenza-Variante A(H3N2) in zwei eingereichten Proben festgestellt worden, heißt es im aktuellen Wochenbericht der Behörde. Das werde als Hinweis gewertet, dass die Influenzawelle bald beginnen könnte. Laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC führe der neu aufgetretene Influenzastamm aktuell zu dem frühen Anstieg von Influenzavirusnachweisen in Europa.

Die ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) empfiehlt allen, die ein erhöhtes Risiko haben, besonders schwer zu erkranken sowie denjenigen, die ein erhöhtes Risiko haben sich anzustecken, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. In Deutschland rät die Ständige Impfkommission (Stiko) unter anderem Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal zur Grippe-Impfung.

Noch ist die Lage in Sachsen-Anhalt übersichtlich: „Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit typischen moderaten Bereich und die Zahl schwer verlaufender Atemwegserkrankungen ist niedrig“, so das Landesamt für Verbraucherschutz.

In der 47. Kalenderwoche wurden in Sachsen-Anhalt 91 neue Grippe-Fälle gemeldet, allein 43 davon entfielen auf die Stadt Halle, in Magdeburg waren es nur 7. Zugleich wurden in der Woche im Land 466 Covid-19-Fälle registriert.