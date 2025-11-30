Nach einem Unfall mit drei Autos auf der A1 wurden zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam und wie lange die Strecke gesperrt war.

Großkneten - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A1 bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) am Samstagabend sind zwei Menschen schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle drei ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 21-Jähriger zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide mit seinem Wagen von seinem Fahrstreifen ab. Er prallte daraufhin gegen das Auto eines 51-Jährigen, der gerade von dem Parkplatz auf die Autobahn auffahren wollte. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Eine 25 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Wagen des 51-Jährigen zusammen.

Lange Sperrung und hoher Schaden

Die Polizei sperrte die A1 in Richtung Osnabrück für knapp vier Stunden bis 23:30 Uhr. Größere Verkehrsbehinderungen gab es den Angaben zufolge nicht. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf knapp 105.000 Euro.