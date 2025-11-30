Der erste Zweitliga-Heimsieg seit 1456 Tagen bringt Dynamo in eine gute Ausgangsposition vor der Weihnachtspause. Eine offenbar schwere Verletzung trübt die Freude darüber.

Dresden - Wieder Alexander Rossipal, wieder Vincent Vermeij, wieder ein Dynamo-Sieg. Wie vor einer Woche in Bochum markierte das Duo je ein Tor, was im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg reichte. Rossipal (45. Minute) traf vor der Pause, Vermeij (54.) danach. Für Düsseldorf erzielte Christian Rasmussen (84.) den Anschlusstreffer. Nach dem ersten Heimsieg der Saison vor 30.817 Zuschauern verließ Dynamo die Abstiegsränge und zog die Fortuna noch tiefer in den Keller.

Grill-Verletzung trübt den Sieg

Bitter wurde es für Dynamo-Torhüter Lennart Grill, der sich ohne gegnerische Einwirkung verletzte und mit einer Sprunggelenkverletzung vom Platz getragen werden musste. Da das Wechselkontingent in der Nachspielzeit erschöpft war, musste Aljaz Casar in den Kasten. Er hatte in den wenigen Momenten aber nichts zu tun. „Die Verletzung trübt die Freude über den Sieg“, sagte Kapitän Niklas Hauptmann.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm hatte genau die Mannschaft aufs Feld geschickt, die vor einer Woche den 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum eingefahren hatte. Doch von der dort vornehmlich in Halbzeit eins gezeigten Leistung waren die Sachsen diesmal vor der Pause meilenweit entfernt. Das Dresdner Spiel hatte wenig Feuer, das Team agierte ängstlich, im Mittelfeld gab es viele Missverständnisse und Unkonzentriertheiten.

Chancen waren so Mangelware. In der achten Minute verfehlte Luca Herrmann das Dreieck bei einem 20-Meter-Knaller nur knapp, Niklas Hauptmann (32.) wurde zweimal geblockt, ehe er den dritten Versuch über den Kasten setzte.

Auch die vom ehemaligen Dynamo-Trainer Markus Anfang betreuten Gäste hatten Feldvorteile, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Tim Breithaupt (35.) jagte einen Schuss am Tor vorbei, zwei Kopfbälle von Cedric Itten (24./40.) verfehlten entweder das Gehäuse oder trafen nur den Außenpfosten.

Überraschend war die Dynamo-Führung. Konrad Faber wurde auf dem rechten Flügel steil geschickt, im Zentrum verpasste der ehemalige Düsseldorfer Vermeij, doch hinter ihm stand Rossipal (45.) völlig frei und netzte zu seinem dritten Saisontor ein. Zum anderen ließen sie einmal bei einem Dynamo-Angriff Rossipal völlig frei, der keine Mühe hatte, zu vollenden.

Stamm hadert mit „Überzahlmomenten“

Danach gab es genügend Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Doch die wurden vergeben. „Wir müssen in drei Überzahlmomenten das 3:0 machen“, schimpfte Dynamo-Trainer Stamm, der ansonsten erleichtert war, dass es mit dem ersten Heimsieg geklappt hat. „Darauf mussten auch die Fans so lange warten“, betonte Hauptmann. Stattdessen kam die Fortuna nach einer Unachtsamkeit zum Anschluss.