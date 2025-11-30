Weihnachtsmärkte, Schlittschuhlaufen, Geschenkekaufen - so langsam kommt in Berlin Weihnachtsstimmung auf. Passendes Feeling kann man jetzt auch vor dem Brandenburger Tor genießen.

Berlin - Vor dem Brandenburger Tor weihnachtet es. Pünktlich zum ersten Advent wurden die Lichter der 16 Meter hohen Fichte vor dem Wahrzeichen zum ersten Mal angeknipst. Der Baum kommt aus Sömmerda in Thüringen und wurde bereits am 24. November mit Hilfe eines Krans aufgestellt.

Es ist der elfte Baum aus Thüringen in Folge an dem Wahrzeichen. In den vergangenen Tagen wurde er bereits geschmückt. Beim Baum für das Berliner Abgeordnetenhaus hatte es in der vergangenen Woche eine Panne gegeben: Die zehn Meter lange Fichte zerbrach beim Transport.

Große Weihnachtsbäume stehen unter anderem auch vor dem Kanzleramt (13 Meter, Nordmanntanne), dem Reichstagsgebäude (Rotfichte) und der Gedächtniskirche (20 Meter, Fichte).