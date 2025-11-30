Der Nationalstürmer verletzte sich gegen Atalanta Bergamo an der Wade. Jetzt steht fest: So schnell wird der Ex-Mainzer nicht auf den Rasen zurückkehren.

Frankfurt/Main - Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt wird Bundesligist Eintracht Frankfurt für den Rest des Jahres fehlen. Das bestätigte Trainer Dino Toppmöller am Rande des Spiels gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag bei DAZN. Burkardt hatte im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo eine Wadenverletzung erlitten.

Trotz des Ausfalls von Burkardt stand der Franzose Elye Wahi nicht im Kader. Der millionenschwere Neuzugang läuft seit Wochen seiner Form hinterher. Dies sei eine sportliche Entscheidung, betonte Toppmöller. Die Eintracht habe zwei Stürmer im Kader, das reiche.