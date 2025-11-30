In einem abwechslungsreichen Spitzenspiel muss sich der Titelverteidiger dem Finalisten der Vorsaison geschlagen geben. Eine Führung nach 40 Minuten reicht den Berlinern am Ende nicht zum Sieg.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Heimspiel hintereinander verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag der deutsche Meister den Kölner Haien mit 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Tore von Matěj Leden, Eric Mik und Yannick Veilleux reichten den Berlinern nach einer abwechslungsreichen Begegnung nur für einen Punkt.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof verteidigten beide Teams in der Anfangsphase konzentriert. Eine der wenigen Gelegenheiten nutzte Leden, um die Hausherren mit seinem ersten DEL-Treffer in der neunten Minute in Führung zu bringen. Danach leisteten sich die Berliner aber zunehmend Nachlässigkeiten. So konnten die Gäste noch vor der ersten Pause das Ergebnis durch Tore von Maximilian Kammerer (15.) und Patrick Russell (17.) zu ihren Gunsten drehen.

Die Berliner verspielen im Schlussdrittel eine 3:2-Führung

Die Gastgeber konnten sich im zweiten Drittel wieder steigern. Mik traf zum Ausgleich (22.), Veilleux erzielte das dritte Tor der Eisbären (30.).

Im Schlussabschnitt erhöhten wiederum die Kölner den Druck und erzwangen durch einen Treffer von Frederik Storm (47.) die Verlängerung, die trotz großer Chancen auf beiden Seiten torlos blieb. Im Penaltyschießen erzielte Nate Schnarr dann das Siegtor der Rheinländer.