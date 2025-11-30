Dorfläden, Begegnungsmöglichkeiten oder Aktivitäten für Kinder. Das Engagement, dem demografischen Wandel zu begegnen ist groß. Jetzt ist die Meinung der Sachsen-Anhalter gefragt.

Magdeburg - Um den Demografiepreis Sachsen-Anhalt 2025 haben sich 163 Institutionen, Vereine und Privatpersonen beworben - die Online-Abstimmung über den Publikumspreis läuft noch bis Dienstag. Eine Jury kürt aus den Bewerbungen drei Preisträger, die ebenfalls am 11. Dezember in Magdeburg ausgezeichnet werden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilte.

Der Demografiepreis sei Anerkennung für all jene, die mit ihren Ideen und Projekten das Miteinander stärken, inspirierende Angebote für die Gemeinschaft schaffen und sich mit großem Einsatz dem Gemeinwohl widmen. Es stehen Preisgelder von zusammen 10.500 Euro bereit.