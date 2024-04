Osterfeld - Die Polizei hat einen 66 Jahre alten Mann mit 3,45 Promille an einer Raststätte der A9 bei Osterfeld (Burgenlandkreis) aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war am Dienstagnachmittag mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, wie die Autobahnpolizei Halle am Mittwoch mitteilte. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.