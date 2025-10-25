In Lostau ist ein demenzkranker Mann am Freitagabend aus einem Seniorenheim verschwunden. Die Polizei hofft, ihn nun bei Tageslicht finden zu können.

Lostau - In Lostau im Jerichower Land läuft eine großangelegte Suchaktion nach einem demenzkranken Mann. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Seniorenheim am Freitagabend das Verschwinden des 84-Jährigen gemeldet.

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suchte auch mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Vermissten. Wegen der Dunkelheit war die Suche in der Nacht zeitweise eingeschränkt. Nun wird sie bei Tageslicht fortgesetzt.