Der Polizei wird am Wochenende der Diebstahl mehrerer Kabeltrommeln gemeldet. Einsatzkräfte finden ein Teil der Beute und legen sich am Fundort auf die Lauer.

Bei der Polizei wurde der Diebstahl von Kabeltrommeln im Wert von 120.000 Euro angezeigt. (Symbolbild)

Kabelsketal - Ihre Beute überführte sie: Die Polizei hat in Kabelsketal (Saalekreis) fünf mutmaßliche Kabeldiebe gestellt. Am Sonntag wurde ein Diebstahl von 20 Kabeltrommeln im Ortsteil Gröbers angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Wert des Diebesguts: etwa 120.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen fanden Polizeikräfte den Angaben zufolge in einer benachbarten Ortschaft auf den Ladeflächen auf zwei abgestellten Transportern fünf Kabeltrommeln, die dem Diebstahl zugeordnet werden konnten. Da sich niemand an den Transportern aufhielt, wurden sie überwacht.

In der Nacht fuhr schließlich ein Auto mit fünf Insassen am Fundort vor. Die Verdächtigen im Alter von 22 bis 44 Jahren versuchten zu flüchten, konnten jedoch festgenommen werden. Sie seien schon in der Vergangenheit mit Diebstählen in Erscheinung getreten, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.